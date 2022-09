Tra rimpianto e sollievo, la Salernitana ha il dovere di sorridere (Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Può bastare poco a trasformare una notte epica in un calvario. La Salernitana ha prima sognato, poi è tornata sulla Terra e infine ha rischiato di sprofondare negli inferi. L’ha salvata il Var Banti, che ha richiamato l’arbitro Mercenaro e lo ha indotto a riflettere sulla posizione di Bonucci dopo il gol di Milik. Una volta annullato il 3-2 che avrebbe sancito il sorpasso definitivo bianconero al 95?, le polemiche hanno preso il sopravvento. Del resto all’Italia del calcio questi episodi piacciono, movimentano la settimana, alimentano le chiacchiere da bar e le punzecchiature tra tifosi di fede diversa. Ancor di più se Allegri, con un colpo di scena, in zona mista tira in ballo la posizione di Candreva all’altezza della bandierina. La linea del fuorigioco non è stata tracciata su di lui, ultimo uomo fuori dall’inquadratura messa a ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Può bastare poco a trasformare una notte epica in un calvario. Laha prima sognato, poi è tornata sulla Terra e infine ha rischiato di sprofondare negli inferi. L’ha salvata il Var Banti, che ha richiamato l’arbitro Mercenaro e lo ha indotto a riflettere sulla posizione di Bonucci dopo il gol di Milik. Una volta annullato il 3-2 che avrebbe sancito il sorpasso definitivo bianconero al 95?, le polemiche hanno preso il sopravvento. Del resto all’Italia del calcio questi episodi piacciono, movimentano la settimana, alimentano le chiacchiere da bar e le punzecchiature tra tifosi di fede diversa. Ancor di più se Allegri, con un colpo di scena, in zona mista tira in ballo la posizione di Candreva all’altezza della bandierina. La linea del fuorigioco non è stata tracciata su di lui, ultimo uomo fuori dall’inquadratura messa a ...

