"Sputeranno sangue, comunque vada il voto": ecco chi sono i veri odiatori seriali (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set – "Sputeranno sangue, comunque vadano le elezioni". La sinistra è talmente incollata al potere e ossessionata dagli avversari politici che potrebbero toglierle la sedia, da tirar fuori le peggiori nefandezze. Così, a forza di straparlare – a vanvera – di pericolo "estrema destra", finisce sovente per calare la maschera, mostrando tutta la sua inguaribile intolleranza. Prova ne sia la delirante sparata di Michele Emiliano, presidente dem della Regione Puglia. Il "democratico" Emiliano: "Sputeranno sangue, comunque vada il voto" Dal palco di Taranto, su cui è salito insieme a Enrico Letta, il compagno Emiliano, terrorizzato dall'avanzata del centrodestra (secondo gli ultimi in netto vantaggio anche in Puglia), è riuscito a ...

