Segregata in casa per 22 anni, i Carabinieri: «Ascoltate le richieste di aiuto» (Di lunedì 12 settembre 2022) Una 67enne è stata costretta a vivere in una stanza al freddo per anni dal fratello e dalla cognata. L'avevano accolta quando era rimasta vedova. Le indagini della compagnia di Bojano, in provincia di Campobasso, sono partite dopo una segnalazione Leggi su vanityfair (Di lunedì 12 settembre 2022) Una 67enne è stata costretta a vivere in una stanza al freddo perdal fratello e dalla cognata. L'avevano accolta quando era rimasta vedova. Le indagini della compagnia di Bojano, in provincia di Campobasso, sono partite dopo una segnalazione

fanpage : Una donna di 67 anni è stata segregata in casa per 22 anni. I suoi aguzzini sarebbero stati il fratello e la cognat… - infoitinterno : Segregata in casa per 22 anni da fratello e cognata/ Campobasso - infoitinterno : Segregata in casa dai familiari per 22 anni, liberata dai Carabinieri - salidaparallela : RT @repubblica: Campobasso, segregata in casa per 22 anni dal fratello e dalla cognata. I carabinieri la liberano dopo una segnalazione ht… - infoitinterno : Campobasso, segregata in casa per 22 anni dal fratello e dalla cognata -