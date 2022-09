Scampia | insegue la moglie col piccone | panico in strada

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Armato di uninseguiva laper le strade di, a Napoli. Non ha fatto in tempo a raggiungerla perchè nel frattempo è stato intercettato dagli agenti dell’Ufficio prevenzione generale, impegnati in servizi di controllo del territorio. I fatti risalgono a sabato sera. I poliziotti hanno raggiunto l’uomo in viale della Resistenza, lo hanno bloccato e disarmato. Aveva uncon una punta di 23 centimetri. Per il 49enne della Macedonia, con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è scattata una denuncia per porto di armi o oggetti atti ad offendere. L'articolo proviene da Anteprima24.it.