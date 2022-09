“Sappiamo che ce la farai”. Andreas Muller, il messaggio per il fratello commuove tutti (Di lunedì 12 settembre 2022) Problemi in famiglia per Andreas Muller, infatti suo fratello è stato ricoverato in ospedale e ha preoccupato non poco il compagno di Veronica Peparini. Di lui si è parlato soprattutto per i suoi momenti difficili a livello personale e della storia con l’ex insegnante di Amici, ma ora purtroppo si è registrata una situazione inaspettata, che lo ha messo in ansia. Attraverso un post sul suo profilo Instagram ufficiale, il ballerino ha postato delle immagini eloquenti e un bellissimo messaggio per il fratello. Stando a quanto comunicato dallo stesso Andreas Muller, il fratello è stato portato al pronto soccorso e ricoverato in ospedale perché non si era sentito bene. Proprio il partner della Peparini è sceso nei dettagli raccontando nei minimi ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 settembre 2022) Problemi in famiglia per, infatti suoè stato ricoverato in ospedale e ha preoccupato non poco il compagno di Veronica Peparini. Di lui si è parlato soprattutto per i suoi momenti difficili a livello personale e della storia con l’ex insegnante di Amici, ma ora purtroppo si è registrata una situazione inaspettata, che lo ha messo in ansia. Attraverso un post sul suo profilo Instagram ufficiale, il ballerino ha postato delle immagini eloquenti e un bellissimoper il. Stando a quanto comunicato dallo stesso, ilè stato portato al pronto soccorso e ricoverato in ospedale perché non si era sentito bene. Proprio il partner della Peparini è sceso nei dettagli raccontando nei minimi ...

