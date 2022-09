Salute e benessere, allenarsi dopo le vacanze: 4 consigli utili (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – Finite le vacanze rimangono i chili di troppo e settembre è il mese del ‘ravvedimento’ per chi vuole togliersi il peso in più accumulato durante le ferie. Tra i buoni propositi la palestra è spesso in cima alla lista, seguita magari della dieta. E poi ci sono quelli che aspettano la fine delle vacanze per ritornare a fare attività fisica. E qui è meglio seguire quattro consigli per evitare il ‘crack’ muscolare. “Mi aspetta un mese intenso di consulti per quanti hanno pianificato per l’inverno interventi alle articolazioni. A questi si aggiungono tutti quelli che invece hanno fretta di tornare in palestra e sottovalutano l’importanza di un graduale potenziamento dei muscoli. Quando questo viene meno, ci si stanca più facilmente ed è lì che ci si fa più male, proprio quando si è più stanchi”. Lo spiega Gianmarco Regazzola, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – Finite lerimangono i chili di troppo e settembre è il mese del ‘ravvedimento’ per chi vuole togliersi il peso in più accumulato durante le ferie. Tra i buoni propositi la palestra è spesso in cima alla lista, seguita magari della dieta. E poi ci sono quelli che aspettano la fine delleper ritornare a fare attività fisica. E qui è meglio seguire quattroper evitare il ‘crack’ muscolare. “Mi aspetta un mese intenso di consulti per quanti hanno pianificato per l’inverno interventi alle articolazioni. A questi si aggiungono tutti quelli che invece hanno fretta di tornare in palestra e sottovalutano l’importanza di un graduale potenziamento dei muscoli. Quando questo viene meno, ci si stanca più facilmente ed è lì che ci si fa più male, proprio quando si è più stanchi”. Lo spiega Gianmarco Regazzola, ...

SkyTG24 : Tumore precoce, aumentano i casi negli under 50 - SkyTG24 : L’esperto: “Termosifoni a 19 gradi? Nessun dramma, fa dimagrire” - Roberta13nove : RT @SkyTG24: Tumore precoce, aumentano i casi negli under 50 - Da16481735 : RT @SkyTG24: Tumore precoce, aumentano i casi negli under 50 - antonellacirce1 : RT @masman007: Tumore precoce negli under 50 -

Salute e benessere, allenarsi dopo le vacanze: 4 consigli utili Finite le vacanze rimangono i chili di troppo e settembre è il mese del 'ravvedimento' per chi vuole togliersi il peso in più accumulato durante le ferie. Tra i buoni propositi la palestra è spesso in ... Anche a Catanzaro è operativa l'Associazione Professionale di Estetica Oncologica (APEO) Da allora, sono più di mille i pazienti dello IEO, provenienti da tutta Italia, che hanno tratto beneficio dai nostri trattamenti di bellezza e benessere. Torna “Trevi Benessere – il weekend della salute” TuttOggi Salute e benessere, allenarsi dopo le vacanze: 4 consigli utili (Adnkronos) – Finite le vacanze rimangono i chili di troppo e settembre è il mese del ‘ravvedimento’ per chi vuole togliersi il peso in più accumulato durante le ferie. Tra i buoni propositi la palest ... Influenza, l’Aifa pubblica l’aggiornamento dei vaccini influenzali In base alle raccomandazioni dell'Oms e dell’Ema, per la stagione influenzale 2022-2023 è disponibile l’aggiornamento della composizione dei vaccini Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Determina dell’ ... Finite le vacanze rimangono i chili di troppo e settembre è il mese del 'ravvedimento' per chi vuole togliersi il peso in più accumulato durante le ferie. Tra i buoni propositi la palestra è spesso in ...Da allora, sono più di mille i pazienti dello IEO, provenienti da tutta Italia, che hanno tratto beneficio dai nostri trattamenti di bellezza e(Adnkronos) – Finite le vacanze rimangono i chili di troppo e settembre è il mese del ‘ravvedimento’ per chi vuole togliersi il peso in più accumulato durante le ferie. Tra i buoni propositi la palest ...In base alle raccomandazioni dell'Oms e dell’Ema, per la stagione influenzale 2022-2023 è disponibile l’aggiornamento della composizione dei vaccini Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Determina dell’ ...