Ranking Wta aggiornato a lunedì 12 settembre: Swiatek sfonda i 10.000 punti, Jabeur seconda (Di lunedì 12 settembre 2022) È stato aggiornato a lunedì 12 settembre 2022 il Ranking Wta. Gli ultimi Us Open hanno smosso la classifica, anche in top-10: non cambia la leader, con il dominio indiscusso di Iga Swiatek, la quale però sfonda ampiamente la quota dei 10.000 punti. Alle sue spalle sale Ons Jabeur, che ottiene così anche il riconoscimento "ufficiale" di seconda tennista migliore al mondo in questo periodo. Balzi in avanti anche per Pegula, Gauff (che entra tra le migliori dieci a 18 anni) e Caroline Garcia, decima con sette posizioni guadagnate. Nessuna grossa novità per le italiane, con Giorgi e Cocciaretto a guadagnare sei posizioni diventando rispettivamente 61° e 93°.

