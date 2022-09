Pregliasco: “Io ministro della Salute? Non credo me lo chiederanno. Il Covid? Tornerà forte in inverno” (Di lunedì 12 settembre 2022) “Se mi piacerebbe fare il ministro della Salute? E’ un’idea carina, anche se non credo me lo chiederanno. E’ un grosso impegno, non ci penso“. Dopo il noto infettivologo ligure, Matteo Bassetti, anche l’altrettanto noto virologo milanese, Fabrizio Pregliasco (fra l’altro docente all’Università Statale di Milano), ‘stuzzicato’ dai ‘volponi’ de ‘Un giorno da pecora’ – su Rai Radio 1 – si è dato ‘disponibile’ per il governo che verrà. Tuttavia, mantenendo un profilo basso, riguardo alla candidatura del collega romano impiegato a Padova, Andrea Crisanti, candidato col Pd come capolista in Europa, Pregliasco commenta che “Io continuo a fare politica, ma a modo mio. E nessuno mi ha chiesto di candidarmi“. Pregliasco: “Dai social i no-Vax mi augurano una ... Leggi su italiasera (Di lunedì 12 settembre 2022) “Se mi piacerebbe fare il? E’ un’idea carina, anche se nonme lo. E’ un grosso impegno, non ci penso“. Dopo il noto infettivologo ligure, Matteo Bassetti, anche l’altrettanto noto virologo milanese, Fabrizio(fra l’altro docente all’Università Statale di Milano), ‘stuzzicato’ dai ‘volponi’ de ‘Un giorno da pecora’ – su Rai Radio 1 – si è dato ‘disponibile’ per il governo che verrà. Tuttavia, mantenendo un profilo basso, riguardo alla candidatura del collega romano impiegato a Padova, Andrea Crisanti, candidato col Pd come capolista in Europa,commenta che “Io continuo a fare politica, ma a modo mio. E nessuno mi ha chiesto di candidarmi“.: “Dai social i no-Vax mi augurano una ...

