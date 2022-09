Partorisce due gemelli | ma si accorge che sono diversi | incredibile cosa è saltato fuori

(Di lunedì 12 settembre 2022) Una ragazza di 19 anni ha partorito dueche risultano essere figli di due padri. Non si tratta di una bufala, il fatto è avvenuto a Mineiros, nel sud-ovest di Goiás, in Brasile. Stando a quanto riportato dai media brasiliani la ragazza si è accorta che i bambini crescendo, pur continuando ad assomigliarsi, sviluppavano alcune differenze significative. Tale “anomalia” ha così spinto la mamma a fare il test del DNA all’uomo che pensava fosse il padre. La donna ha scoperto che questi non era padre di entrambi i. Un caso più unico che raro. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Terrore al supermercato, un uomo tirauna pistola: denunciato Una giovane di 19 anni ha partorito due. Si è scoperto successivamente che i due figli hanno padri ...

teresutas : @SquaredPi @mariateresaro16 @LaStampa È la natura mio caro.Partorisce una sola madre. Non due. Mia mamma ( è morta)… - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Mamma di 19 anni partorisce gemelli che appartengono a due padri diversi - king_sissidea : RT @ilmessaggeroit: Mamma di 19 anni partorisce gemelli che appartengono a due padri diversi - jorgeRey_Rey : RT @Gazzettino: Mamma di 19 anni partorisce gemelli che appartengono a due padri diversi - AlessandraB18 : Mamma di 19 anni partorisce gemelli che appartengono a due padri diversi -

... in caso di separazione, se nessuna delledonne è la vera madre biologica Per la legge italiana, ricorda Giovanardi, la madre della bambina è la donna che è lae il padre è colui che ...La ragazza non si è accorta subito che i suoigemelli hanno papà differenti. Lo ha compreso in un secondo momento, quando i bimbi hanno iniziato a crescere. Il test del DNA e la scoperta. I...Idea geniale dell'UE: arriva il piano per risparmiare energia. Sarà vietato tenere due elettrodomestici accesi contemporaneamente. Ma daiNoi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...