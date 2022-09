Ora dovrà inchinarsi a Carlo III (Di lunedì 12 settembre 2022) (Photo by Aaron Chown / POOL / AFP) (Photo by AARON CHOWN/POOL/AFP via Getty Images) Un gesto di incredibile tenerezza da parte della principessa Anna. Un gesto formale ripetuto miliardi di volte nei suoi 72 anni di vita. Eppure quell’ultimo inchino alla regina Elisabetta da parte della secondogenita, l’amatissima figlia, ha intenerito e commosso i cuori di tutti. La principessa Anna ha fatto un inchino al passaggio della bara dell’ultima grande regina di questo secolo all’uscita, per l’ultima volta, dal castello di Balmoral per la prima delle tappe nel ritorno verso casa, cioè verso Londra. Com’è noto, il feretro di Elisabetta II oggi sarà a Edimburgo, nella sala del Trono di Holyroodhouse. La figlia, e il resto della royal family, ha seguito la processione per sei ore attraverso Aberdeenshire, Aberdeen, Angus e Tayside. Resterà fino a martedì. (Photo by Aaron Chown / ... Leggi su iodonna (Di lunedì 12 settembre 2022) (Photo by Aaron Chown / POOL / AFP) (Photo by AARON CHOWN/POOL/AFP via Getty Images) Un gesto di incredibile tenerezza da parte della principessa Anna. Un gesto formale ripetuto miliardi di volte nei suoi 72 anni di vita. Eppure quell’ultimo inchino alla regina Elisabetta da parte della secondogenita, l’amatissima figlia, ha intenerito e commosso i cuori di tutti. La principessa Anna ha fatto un inchino al passaggio della bara dell’ultima grande regina di questo secolo all’uscita, per l’ultima volta, dal castello di Balmoral per la prima delle tappe nel ritorno verso casa, cioè verso Londra. Com’è noto, il feretro di Elisabetta II oggi sarà a Edimburgo, nella sala del Trono di Holyroodhouse. La figlia, e il resto della royal family, ha seguito la processione per sei ore attraverso Aberdeenshire, Aberdeen, Angus e Tayside. Resterà fino a martedì. (Photo by Aaron Chown / ...

