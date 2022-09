MotoGP, Luca Marini confermato nel Mooney VR46 Racing Team per il 2023 (Di lunedì 12 settembre 2022) Luca Marini rimarrà alla guida della Ducati del Mooney VR46 Racing Team anche per il 2023. Il Team di Valentino Rossi, quindi, conferma la propria lineup anche per il prossimo anno, visto che Marco Bezzecchi era già stato legato alla scuderia con un contratto biennale per il proprio debutto in MotoGP. Marini sta disputando un’ottima stagione, con tre top-5 consecutive al rientro dalla pausa estiva che gli hanno permesso di risalire fino al dodicesimo posto in classifica. “Sono molto contento, è importante dare continuità a questo gruppo di lavoro e al progetto Ducati che ci sta portando ad ottenere dei buoni risultati e a lottare per il podio in questo finale di stagione. Siamo una squadra rookie, è il primo anno che ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 settembre 2022)rimarrà alla guida della Ducati delanche per il. Ildi Valentino Rossi, quindi, conferma la propria lineup anche per il prossimo anno, visto che Marco Bezzecchi era già stato legato alla scuderia con un contratto biennale per il proprio debutto insta disputando un’ottima stagione, con tre top-5 consecutive al rientro dalla pausa estiva che gli hanno permesso di risalire fino al dodicesimo posto in classifica. “Sono molto contento, è importante dare continuità a questo gruppo di lavoro e al progetto Ducati che ci sta portando ad ottenere dei buoni risultati e a lottare per il podio in questo finale di stagione. Siamo una squadra rookie, è il primo anno che ...

