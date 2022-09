Morte di Elisabetta II | rinviata anche Arsenal PSV

(Di lunedì 12 settembre 2022)PSV di Europa League è posticipata a data da destinarsi a causa del lutto nazionale per ladella ReginaII Non soltanto Rangers-Napoli,la sfida di Europa League trae PSV Eindhoven èper il lutto nazionale dopo ladella ReginaII. La gara, che si doveva giocare giovedì sera all’Emirates Stadium di Londra, è stata posticipata a data da destinarsi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

santegidionews : Il messaggio del presidente della Comunità di Sant'Egidio per la morte della regina Elisabetta II… - Agenzia_Ansa : Re Carlo III ha fatto il suo ingresso accolto da uno squillo di trombe nel palazzo di Westminster, sede del Parlame… - repubblica : È spuntato un arcobaleno su Buckingham Palace subito dopo l'annuncio della morte della Regina Elisabetta II, la mon… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Elisabetta II, così le tv del mondo si sono fermate per darne notizia (c’è anche Sky TG24) - zazoomblog : Morte Regina Elisabetta: brutto episodio che riguarda Harry - #Morte #Regina #Elisabetta: #brutto -

... in diretta, la notizia delladiII. Nella carrellata di momenti, tratti da emittenti come Fox News negli Stati Uniti, France 24 e Ard in Germania, è presente anche l'annuncio di Sky ...Una storia d'amore terminata lo scorso anno, il 9 aprile 2021, con ladel Principe Filippo (Agg. Ruben Scalambra). "ReginaII morta dopo caduta"/ Ipotesi choc: "Situazione subito ..., il secondogenito di Re Carlo III. Alle ore 18 e 30 di giovedì 8 settembre 2022 è arrivata la notizia che ha fermato il mondo. La regina Elisabetta II si è spenta all’età di 96 anni, dopo 70 anni di ...La commedia romantica con Julia Roberts e George Clooney uscirà nelle sale britanniche il 20 settembre, il giorno dopo i funerali della Regina Elisabetta.