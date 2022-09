Milan, pessime notizie per Pioli: Rebic ha un’ernia e Origi… | Primapagina (Di lunedì 12 settembre 2022) 2022-09-12 11:15:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Piove sul bagnato in casa Milan. Stefano Pioli sarà costretto a fare affidamento a tutta la sua conoscenza, e anche a una spiccata dose di creatività, per venire fuori dall’emergenza che caratterizzerà il doppio confronto fondamentale con Dinamo Zagabria in Champions League e Napoli in campionato. TEGOLA Rebic – Il problema che sta costringendo Ante Rebic ai box è più serio del previsto: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, l’attaccante croato soffre di una piccola ernia in fase di risoluzione. Al momento non è previsto un intervento chirurgico ma le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente. Brutte notizie arrivano anche sulle condizioni di Divock Origi: l’ex Liverpool non ha ancora smaltito il problema muscolare accusato ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 12 settembre 2022) 2022-09-12 11:15:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Piove sul bagnato in casa. Stefanosarà costretto a fare affidamento a tutta la sua conoscenza, e anche a una spiccata dose di creatività, per venire fuori dall’emergenza che caratterizzerà il doppio confronto fondamentale con Dinamo Zagabria in Champions League e Napoli in campionato. TEGOLA– Il problema che sta costringendo Anteai box è più serio del previsto: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, l’attaccante croato soffre di una piccola ernia in fase di risoluzione. Al momento non è previsto un intervento chirurgico ma le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente. Bruttearrivano anche sulle condizioni di Divock Origi: l’ex Liverpool non ha ancora smaltito il problema muscolare accusato ...

cmdotcom : #Milan, pessime notizie per #Pioli: #Rebic ha un'ernia e #Origi... - Antoniofranz75 : @KSport24 Restano le pessime prestazioni. Oggi ammettiamo la vittoria, ma la prossima la perdi? Quando incontrerai… - KaioKean2 : @juanito92x Anche perché..... SE L'AVESSIMO VINTA NON SAREMMO QUI A CRITICARE TUTTO E TUTTI (O FORSE SI MA IN MODO… - FedericoSaltato : RT @ildumba: Oggi solo pessime notizie per il Milan: 3 punti inter e onana mai più in campo - hoodiesa7va : RT @ildumba: Oggi solo pessime notizie per il Milan: 3 punti inter e onana mai più in campo -