Mara Venier: "Pagato prezzi alti per il mio modo di essere" (Di lunedì 12 settembre 2022) Mara Venier è una delle conduttrici tv più amate del piccolo schermo. Proprio durante la giornata di ieri, domenica 11 settembre, è tornata in onda in diretta su Rai 1, con una nuova stagione di Domenica In. Un vero record per la presentatrice che, adesso, conta ben quattordici edizioni condotte da lei. Ha persino superato il collega storico Pippo Baudo che ne ha condotte tredici. Le parole di Mara Venier: la sua spontaneità le è costata molto Proprio di recente, Mara Venier si è raccontata in una intervista per RadioCorriere Tv. Qui la conduttrice di Domenica In ha parlato anche del suo modo di essere. Nonché del fatto che la sua spontaneità l'ha dovuta pagare cara. Zia Mara, così come lei ama farsi chiamare dai colleghi e dai ...

