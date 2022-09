Il prof di religione arrestato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti dei suoi alunni minorenni (Di lunedì 12 settembre 2022) Un professore di religione di Piacenza è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di due suoi alunni minorenni. Secondo l’accusa, di cui ha parlato il quotidiano La Libertà, gli avrebbe mandato, fuori dall’orario di lezione, video e messaggi erotici. Sarebbero coinvolti altri tre compagni di classe. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale aggravata. Era stato sospeso l’anno scorso per una decisione dei suoi superiori. Ora è arrivata la misura cautelare. A denunciare per primo è stato uno dei due alunni nel febbraio 2021. Alla dirigenza dell’istituto ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 settembre 2022) Unessore didi Piacenza è statocondineidi due. Secondo, di cui ha parlato il quotidiano La Libertà, gli avrebbe mandato, fuori dall’orario di lezione, video e messaggi erotici. Sarebbero coinvolti altri tre compagni di classe. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari condiaggravata. Era stato sospeso l’anno scorso per una decisione deisuperiori. Ora è arrivata la misura cautelare. A denunciare per primo è stato uno dei duenel febbraio 2021. Alla dirigenza dell’istituto ...

GiampaoloScopa : Succede a Piacenza. Coinvolti cinque ragazzi. Per due anche incontri privati - Open_gol : Succede a Piacenza. Coinvolti cinque ragazzi. Per due anche incontri privati - blackhyakinthos : non il prof di religione inquietantissimo che viene a salutarmi fuori da scuola e a stringermi la mano, sto pelato… - giovanedaunpo_ : il prof di religione in prima ora è l'unica certezza - RassegnaZampa : #Piacenza Prof di religione arrestato per violenza sessuale, incontri con studenti minorenni fuori dalla scuola e v… -