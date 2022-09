Fabrizio Frizzi, “amore sotto accusa”: LEI lo conferma triste dopo anni (Di lunedì 12 settembre 2022) Una presenza viva nonostante Fabrizio Frizzi sia scomparso da tempo. Oggetto dell’amore più profondo della nota artista. Sono passati degli anni eppure a rivedere le sue foto non sembra vero… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 12 settembre 2022) Una presenza viva nonostantesia scomparso da tempo. Oggetto dell’più profondo della nota artista. Sono passati deglieppure a rivedere le sue foto non sembra vero… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

nicolasavoia : Dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma la 47ª edizione di #DomenicaIn, la numero 14 di Mara Venier ?? 'io sono ancora q… - DanieleMirabe86 : RT @TeleVisionaro: Dallo studio 3 Fabrizio Frizzi in Roma torna #DomenicaIn da domani 11/9 ore 14 #Rai1 condotto da Mara Venier https://t.c… - 95_addicted : RT @TeleVisionaro: Dallo studio 3 Fabrizio Frizzi in Roma torna #DomenicaIn da domani 11/9 ore 14 #Rai1 condotto da Mara Venier https://t.c… - gianlu_79 : RT @TeleVisionaro: Dallo studio 3 Fabrizio Frizzi in Roma torna #DomenicaIn da domani 11/9 ore 14 #Rai1 condotto da Mara Venier https://t.c… - TeleVisionaro : Dallo studio 3 Fabrizio Frizzi in Roma torna #DomenicaIn da domani 11/9 ore 14 #Rai1 condotto da Mara Venier -