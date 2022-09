"Ecco come gli Usa ci guadagnano": armi a Kiev, l'affondo di Ugo Mattei (Di lunedì 12 settembre 2022) "Io non sono un tifoso in quella guerra, noi dovremmo prendere le distanze e risolvere la questione della crisi energetica che ci butterà in condizioni davvero preoccupanti": Ugo Mattei è intervenuto nel dibattito sul conflitto ucraino durante il collegamento con Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7. Interpellato più volte dalla conduttrice sul tema degli aiuti militari a Kiev, il giurista ha detto: "È servito ad avere il petrolio al prezzo che avremo, e purtroppo è servito agli americani e non a noi”. A quel punto, però, la Merlino lo ha interrotto e ha puntualizzato: "Beh però così è cinico, quei poveretti si riprendono il loro Paese e lei pensa alle bollette?". Una delle conseguenze della guerra ancora in corso, infatti, è proprio l'aumento del prezzo del gas e dell'energia per volere di Mosca. Mattei, però, ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) "Io non sono un tifoso in quella guerra, noi dovremmo prendere le distanze e risolvere la questione della crisi energetica che ci butterà in condizioni davvero preoccupanti": Ugoè intervenuto nel dibattito sul conflitto ucraino durante il collegamento con Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7. Interpellato più volte dalla conduttrice sul tema degli aiuti militari a, il giurista ha detto: "È servito ad avere il petrolio al prezzo che avremo, e purtroppo è servito agli americani e non a noi”. A quel punto, però, la Merlino lo ha interrotto e ha puntualizzato: "Beh però così è cinico, quei poveretti si riprendono il loro Paese e lei pensa alle bollette?". Una delle conseguenze della guerra ancora in corso, infatti, è proprio l'aumento del prezzo del gas e dell'energia per volere di Mosca., però, ha ...

