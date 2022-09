(Di lunedì 12 settembre 2022)(ITALPRESS) – Latorna al successo in campionato al termine di una bella partita disputata al ‘Castellanì di. Merito dei giallorossi, con unmasterclass capace di segnare e fornire l'assist decisivo, ma anche di Bandinelli e compagni che hanno lottato fino alla fine e che per quanto prodotto hanno fornito la loro migliore prestazione stagionale pur non gratificata da punti. Fin dai primi minutidecide dire la scena e prima centra un palo dopo un colpo di testa di Abraham con palla rimasta vacante in area, poi al 17? fulmina Vicario con un sinistro dai 20 metri. L'errore dellain quel momento è non chiudere la partita e dare coraggio all'che gioca bene e ha in Pjaca il giocatore giusto per portare ...

ItaliaNotizie24 : Dybala illumina la Roma, Empoli battuto 2-1 - Giornaleditalia : #italpresssport Dybala illumina la Roma, Empoli battuto 2-1 - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Dybala illumina la Roma, Empoli battuto 2-1 - - TanaDellaLupa : Pagelle parte 4. Trequartisti: -Dybala; 7,5. La nostra luce, che ci illumina con un gran gol e un grande assist.… - cellini_luca : RT @Italpress: Dybala illumina la Roma, Empoli battuto 2-1 -

Sport Fanpage

Ilshowla notte dell'Olimpico e traccia la strada del successo per la Roma contro il Monza. Arrotonda il punteggio nel secondo tempo Ibanez. Sufficienza piena per tutto il centrocampo ...I granata ora possono contare sulla tecnica di Radonjic chee segna, sulla solidità ... su assist die disattenzione di Alex Sandro, i giallorossi sono andati in gol con la testa di ... La Roma ritrova la Joya, Empoli battuto a fatica: Dybala illumina e regala il successo a Mourinho EMPOLI (ITALPRESS) - La Roma torna al successo in campionato al termine di una bella partita disputata al 'Castellanì di Empoli. Merito dei giallorossi, c ...L’argentino segna una doppietta (con il gol numero 100 in serie A) e per una notte i giallorossi sono da soli in testa alla classifica ...