David Bowie, la figlia Lexi condivide un tenero video in cui canta con il padre (Di lunedì 12 settembre 2022) La ragazza ora ventiduenne ricorda su Instagram il genitore scomparso con alcune immagini di quando era ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 12 settembre 2022) La ragazza ora ventiduenne ricorda su Instagram il genitore scomparso con alcune immagini di quando era ...

rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT David Bowie: la figlia Lexi ha condiviso un video emozionante dove canta (da piccola) con suo pad… - radiokemonia : Stai ascoltando: David Bowie, Mick Jagger-Dancing in the Street (2002 Remaster) La musica anni 80 solo su… - vero_antonelli : RT @VirginRadioIT: David Bowie: la figlia Lexi ha condiviso un video emozionante dove canta (da piccola) con suo padre. Guarda il video ht… - VirginRadioIT : David Bowie: la figlia Lexi ha condiviso un video emozionante dove canta (da piccola) con suo padre. Guarda il vide… - lifestyleblogit : David Bowie: in uscita oggi 'The next day extra' - -