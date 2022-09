CorSport: se Candreva davvero teneva in gioco Bonucci, il Var sarebbe da chiudere (Di lunedì 12 settembre 2022) Il Corriere dello Sport torna sul gol annullato a Milik, ieri, in Juventus-Verona. Una dinamica ancora poco chiara, perché le immagini non chiariscono l’accaduto. Solo Sky ha chiamato in causa le immagini che mostrano che Candreva teneva in gioco Bonucci. “La catena di errori nel finale (la rissa brutta cosa, incapace di sedarla prima dell’OFR) rovina una partita che il giovane, giovanissimo (troppo?) Marcenaro, sul quale Rocchi punta (e punterà, la coerenza non dovrebbe essere un’opinione, ma all’Aia tutto può succedere) stava portando a casa senza errori”. Sulla dinamica del gol: “C’è Bonucci che ha la gamba destra in fuorigioco. Va verso il pallone (senza toccarlo) ma non sembra impattare su Daniliuc che anzi lo trattiene per la maglia, né su Sepe che quando riatterra sul saltino ha ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 settembre 2022) Il Corriere dello Sport torna sul gol annullato a Milik, ieri, in Juventus-Verona. Una dinamica ancora poco chiara, perché le immagini non chiariscono l’accaduto. Solo Sky ha chiamato in causa le immagini che mostrano chein. “La catena di errori nel finale (la rissa brutta cosa, incapace di sedarla prima dell’OFR) rovina una partita che il giovane, giovanissimo (troppo?) Marcenaro, sul quale Rocchi punta (e punterà, la coerenza non dovrebbe essere un’opinione, ma all’Aia tutto può succedere) stava portando a casa senza errori”. Sulla dinamica del gol: “C’èche ha la gamba destra in fuori. Va verso il pallone (senza toccarlo) ma non sembra impattare su Daniliuc che anzi lo trattiene per la maglia, né su Sepe che quando riatterra sul saltino ha ...

