Cervinara | folla in lacrime alla camera ardente di Alessandra e Roberta

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Si celebreranno domani, martedì 13 settembre, alle ore 15 e 30 nella chiesa del Gesù Misericordioso i funerali diTaddeo eIuliano, le due amiche di 28 anni dimorte in un incidente stradale, a poche centinaia di metri dalle loro abitazioni, mentre rientravano a casa dopo aver trascorso il sabato sera tra Airola e Montesarchio. Le salme delle due giovani amiche sono state restituite ai familiari per consentire le esequie su disposizione della Procura, al termine dell’esame esterno dei corpi eseguito questa mattina nell’obitorio dell’Azienda Moscati. La riserva è stata sciolta dopo il nulla osta conferito dall’autorità giudiziaria, che nel frattempo sta indagando per chiarire la dinamica dell’accaduto in quella terribile notte di sabato scorso. Dal ...