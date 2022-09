Brutta tegola per il Milan, doppio forfait in vista del Napoli! (Di lunedì 12 settembre 2022) Sono queste le notizie che tifosi e, soprattutto, allenatori non vorrebbero mai ricevere. Considerando che la doccia fredda arriva prima del big match con il Napoli, fa ancora più male. Rebic ed Origi non ci saranno per Milan-Napoli. Non serve aspettare la vigilia del big match della settima giornata: Rebic ed Origi non recupereranno per Milan-Napoli. Infatti, come riportato dalla Gazzetta Dello Sport, i due giocatori offensivi non saranno a disposizione di Pioli. FOTO: Getty – gruppo-Milan-Atalanta I problemi sono differenti nella dinamica, nei tempi di recupero e nella condizione dei giocatori. Per Origi non ci sono lesioni o guai particolari: il belga si sta ancora riprendendo dall’infortunio di maggio. Per Rebic il problema alla schiena è serio: il croato ha effettuato esami specifici che hanno evidenziato una piccola ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 12 settembre 2022) Sono queste le notizie che tifosi e, soprattutto, allenatori non vorrebbero mai ricevere. Considerando che la doccia fredda arriva prima del big match con il Napoli, fa ancora più male. Rebic ed Origi non ci saranno per-Napoli. Non serve aspettare la vigilia del big match della settima giornata: Rebic ed Origi non recupereranno per-Napoli. Infatti, come riportato dalla Gazzetta Dello Sport, i due giocatori offensivi non saranno a disposizione di Pioli. FOTO: Getty – gruppo--Atalanta I problemi sono differenti nella dinamica, nei tempi di recupero e nella condizione dei giocatori. Per Origi non ci sono lesioni o guai particolari: il belga si sta ancora riprendendo dall’infortunio di maggio. Per Rebic il problema alla schiena è serio: il croato ha effettuato esami specifici che hanno evidenziato una piccola ...

