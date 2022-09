Andreas Muller, la toccante dedica al fratello in ospedale: 'Dovrebbe sottoporsi ad un intervento' (Di lunedì 12 settembre 2022) La dolce dedica di Andreas Muller per il fratello Daniel. Il ballerino di Amici ha più volte scritto parole al miele per il fratello e, ora, ritorna sui social a raccontare cosa sta succedendo e cosa ... Leggi su leggo (Di lunedì 12 settembre 2022) La dolcediper ilDaniel. Il ballerino di Amici ha più volte scritto parole al miele per ile, ora, ritorna sui social a raccontare cosa sta succedendo e cosa ...

leggoit : Andreas Muller, la toccante dedica al fratello in ospedale: «Dovrebbe sottoporsi ad un intervento» - blogtivvu : Andreas Muller, il fratello Daniel ricoverato in ospedale: la dedica del ballerino - Novella_2000 : Andreas Muller, il fratello viene ricoverato in ospedale: il motivo e come sta - __ladyf : Amici, Andreas Muller al fratello Daniel: 'Il regalo più bello che la vita potesse farmi' - Quellochetutti1 : #AndreasMuller: fratello ricoverato in ospedale! Ecco cosa sta succedendo ?? -