1 miliardo di investitori cripto entro il 2040

(Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – Una recente ricerca condotta dall’analista ed esperto divalute Alex Kruge per Hsbc, colosso del settore bancario con sede a Londra, sull’andamento ciclico delle valute digitali evidenzia la continua espansione del settore, nonostante gli spettri della recessione e dell’inflazione. I modelli statistici prevedono infatti un allargamento della base degli utenti, con l’arrivo di 500 milioni di nuoviil 2030. Numeri in rapida progressione anche per quanto riguarda il decennio 2030-, anno in cui la piattaformapotrebbe arrivare ad ospitare ben 1di operatori. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

