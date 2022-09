Ucraina, l'inizio della fine per lo zar del Cremlino Vladimir Putin (Di domenica 11 settembre 2022) "Al padrone del Cremlino non restano molte scelte: o gioca il tutto per tutto schiacciando il bottone nucleare, o inizia una de - escalation per cercare di salvare quel che resta del suo regime". E' ... Leggi su globalist (Di domenica 11 settembre 2022) "Al padrone delnon restano molte scelte: o gioca il tutto per tutto schiacciando il bottone nucleare, o inizia una de - escalation per cercare di salvare quel che resta del suo regime". E' ...

GiovaQuez : La controffensiva ucraina prosegue nel Sud, infliggendo pesanti perdite alle forze russe. Le truppe ucraine hanno r… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Secondo Kiev sono 2,5 milioni le persone deportate in Russia. Dall'inizio dell'invasione, '383 bambini uc… - DestinoLara : Ora 'ritirata' si dice 'riorganizzazione delle truppe'. Ma come, lo Zar Putin non doveva vincere la guerr... pardòn… - AnnaP1953 : RT @ucretini: Quella russa è una ritirata strategica, come hanno già fatto nel corso di questa guerra. Chi parla di vittoria ucraina non sa… - MonkerNecro : @giuly_giu80 Tranquilla #cigliona è tutto un 'gombl8' dei 'Boderi Forti', il tuo Vlad ha finito di conquistare l'Uc… -