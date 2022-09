Tina Cipollari | “Se la mangerà viva” | Conto in sospeso con lei | sarà guerra aperta

Leggi su direttanews

(Di domenica 11 settembre 2022) Maria De Filippi richiama un volto a Uomini e Donne: si prospetta già il primo litigio in studio,è su tutte le furie(Witty tv)Un ritorno particolare negli studi di Uomini e Donne sembra avere indispettito l’opinionista. Quest’anno Maria De Filippi ha deciso di riproporre alcuni volti, soprattutto per quanto riguarda il Trono Over. Ida Platano, Riccardo Guarnieri e adesso anche Roberta di Padua. Dopo il trascorso con Davide Donadei e la polemica esplosa sui social, la notizia del ritorno a fatto alterare anche l’opinionista, con la quale non ha mai avuto un rapporto di stima. “Ho aspettato un po’ è vero, mi direte è colpa del gossip, non è così perché esiste il gossip ma anche lo sciacallaggio” aveva raccontato settimane fa Roberta, sfogandosi. “Perché condannare ...