Stroppa: «Petagna in tribuna per affaticamento, è stata una scelta forzata, non tecnica»

Petagna non è andato in tribuna perché fuori forma, ma perché vittima di un affaticamento. La questione è stata chiarita dal tecnico del Monza, Stroppa, nel post partita di Lecce-Monza. «Non è stata una scelta tecnica, ha avuto un affaticamento, quindi è stata una scelta forzata». Sulla partita: «Al di là della volontà, c'era un avversario che ha spinto forte. Peccato aver preso quel gol dopo il 3? dall'inizio del secondo tempo. Verso la fine del primo tempo sentivo mugugni del pubblico, quindi sarebbe potuta andare in maniera diversa. Sicuramente abbiamo sofferto, il portiere ha fatto 2-3 parate strepitose, ma finalmente portiamo a casa questo punto. Nel secondo tempo dovevamo ...

