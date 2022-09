Stefania Matteuzzi | chi è la sorella di Alessandra | “Lei lo aveva anche denunciato”

(Di domenica 11 settembre 2022), ladella vittima: “Ho dovuto lavare il sangue dal pavimento. Lei loper stalking, nessuno sapeva del divieto di avvicinamento”.di, ha ricordato il giorno dell’uccisione: “Martedì alle 17 mi ha scritto che era fuori dal lavoro e mi disse se poteva vedermi per Giovanni che era disperata. Le ho detto che l’avrei raggiunta e sono stata al telefono con lei per sicurezza. Poi forse dovevo tenerla al telefono forzatamente e non ho potuto fare nulla, ho sentito le urla. Fino a che sentivo le urla dentro di me ero sicura, intanto il mio compagna parlava con i carabinieri, poi il telefono è risultato irraggiungibile”. Nessun dubbio sull’assassino: “Ho ...

gianlu_79 : RT @lorenzog31: Secondo quanto annunciato da @tvblogit gli ospiti della prima puntata di #DomenicaIn saranno Loretta Goggi, Stefania Matteu… - lorenzog31 : Secondo quanto annunciato da @tvblogit gli ospiti della prima puntata di #DomenicaIn saranno Loretta Goggi, Stefani… -

La conduttrice affronterà il tema della violenza sulle donne ospitando, sorella della povera Alessandra, uccisa a martellate dal suo ex compagno Giovanni Padovani . ...In questo spazio è previsto l'intervento di, sorella della povera Alessandra, barbaramente uccisa a martellate dal suo ex compagno Giovanni Padovani. Seguiranno poi ...Domenica In riparte oggi alle 14:00 con la sua 47° edizione: i retroscena Mara Venier è pronta: con l’edizione di quest’anno in ...Torna in Tv Mara Venier con Domenica In: anticipazioni, ospiti, temi e argomenti della prima puntata dell'11 settembre 2022.