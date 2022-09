Regno Unito, Carlo III proclamato re del Canada (Di domenica 11 settembre 2022) La governatrice generale del Canada, nonché capo di Stato in rappresentanza della corona, Mary Simon, si e’ riunita sabato col primo ministro, Justin Trudeau, per firmare la proclamazione di Carlo III come re del Paese nordamericano. “Sua reale altezza, il principe Charles Phillip Arthur George e’ ora, dopo la morte della nostra ultima sovrana, il re Carlo III, per la grazia di Dio, del Regno Unito, Canada e per gli altri possedimenti e territori”, recita il documento letto ad alta voce nel corso di un evento ad Ottawa, seguito dallo sparo di 21 colpi di cannone. Il Canada e’ uno di 56 Stati membri del Commonwealth, l’organizzazione intergovernativa nata come evoluzione all’impero britannico. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 11 settembre 2022) La governatrice generale del, nonché capo di Stato in rappresentanza della corona, Mary Simon, si e’ riunita sabato col primo ministro, Justin Trudeau, per firmare la proclamazione diIII come re del Paese nordamericano. “Sua reale altezza, il principe Charles Phillip Arthur George e’ ora, dopo la morte della nostra ultima sovrana, il reIII, per la grazia di Dio, dele per gli altri possedimenti e territori”, recita il documento letto ad alta voce nel corso di un evento ad Ottawa, seguito dallo sparo di 21 colpi di cannone. Ile’ uno di 56 Stati membri del Commonwealth, l’organizzazione intergovernativa nata come evoluzione all’impero britannico. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

