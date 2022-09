Previsioni del Lotto | che numeri puoi giocare

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 11 settembre 2022) Forse non tutti sanno che ledelesistono e si possono fare anche tramite internet. Sicuramente l'esperienza nel campo aiuta, ma non è indispensabile per imparare a leggere i. In rete ci sono tanti siti specializzati in questo e forniscono anchegratuite. Amici del Sud ed amanti delle bellezze del Mezzogiorno d'Italia: ecco l'appuntamento quotidiano con idel. Che la fortuna sia con voi! Il numero 14 rappresenta l'unione di due entità, cioè l'amore e la fertilità. Secondo la mitologia greca, Venere era la dea dell'amore e Marte il dio della guerra. Essi erano i genitori di Ercole. Secondo la leggenda, Ercole era un gigante invincibile il cui seme poteva fecondare qualsiasi donna. La sua potenza si esprimeva anche nel numero 14, poiché ...