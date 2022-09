Pradè 'avvelenati con arbitro, come non vedere un fallo così' (Di domenica 11 settembre 2022) "Perdere per una situazione così non va bene, si vede bene il fallo del giocatore del Bologna. Evidentemente non abbiamo capito il regolamento: hanno fatto 3' di Var per un fuorigioco di Arnautovic e ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 11 settembre 2022) "Perdere per una situazionenon va bene, si vede bene ildel giocatore del Bologna. Evidentemente non abbiamo capito il regolamento: hanno fatto 3' di Var per un fuorigioco di Arnautovic e ...

sportface2016 : #Fiorentina, #Pradè: 'Siamo avvelenati, fallo lampante. Così non si può' - ildiavolo_d : RT @calciomercatoit: ????? Sticchi #Damiani, presidente del #Lecce, e Daniele #Pradè, direttore sportivo della #Fiorentina, sono furiosi dop… - calciomercatoit : ????? Sticchi #Damiani, presidente del #Lecce, e Daniele #Pradè, direttore sportivo della #Fiorentina, sono furiosi… - glooit : Pradè 'avvelenati con arbitro, come non vedere un fallo così' leggi su Gloo -

Pradè 'avvelenati con arbitro, come non vedere un fallo così' "Perdere per una situazione così non va bene, si vede bene il fallo del giocatore del Bologna. Evidentemente non abbiamo capito il regolamento: hanno fatto 3' di Var per un fuorigioco di Arnautovic e ... 'Siamo avvelenati'. Bufera VAR: sta succedendo di tutto ... con il direttore Pradè che a 'Dazn' è stato chiarissimo: 'Sono uno che parla pochissimo, quando mi si vede è perché devo dire delle cose. Siamo avvelenati, anzi il termine giusto è incazzati: ... "Perdere per una situazione così non va bene, si vede bene il fallo del giocatore del Bologna. Evidentemente non abbiamo capito il regolamento: hanno fatto 3' di Var per un fuorigioco di Arnautovic e ...... con il direttoreche a 'Dazn' è stato chiarissimo: 'Sono uno che parla pochissimo, quando mi si vede è perché devo dire delle cose. Siamo, anzi il termine giusto è incazzati: ...