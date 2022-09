Oroscopo giornaliero | 11 settembre 2022

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 11 settembre 2022) La luna entra in Ariete alle 2:47, ispirando un senso di rinnovamento! La luna incontra Giove Giove in Ariete alle 12:31, incoraggiando la generosità e un senso di possibilità. La luna si oppone a Mercurio retrogrado in Bilancia alle 17:52, il che potrebbe trovarci a rivisitare le conversazioni. La luna si mescola con Marte a