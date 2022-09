Napoli - Spezia, gol di Raspadori: Mertens aveva previsto tutto (Di domenica 11 settembre 2022) Dries Mertens continua a essere una presenza costante nel mondo Napoli . L'attaccante belga, ora in Turchia, si interessa ai risultati degli azzurri, che continua a seguire con frequenza (era allo ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 11 settembre 2022) Driescontinua a essere una presenza costante nel mondo. L'attaccante belga, ora in Turchia, si interessa ai risultati degli azzurri, che continua a seguire con frequenza (era allo ...

CB_Ignoranza : In una partita che ha fatto sembrare quella con il Liverpool un’amichevole estiva, il Napoli riesce a battere lo Sp… - DAZN_IT : Il Napoli esulta all'ultimo respiro! ?? Crolla il muro dello Spezia, Raspadori regala i tre punti a Spalletti ??… - sscnapoli : ?? #NapoliSpezia, biglietti in vendita dalle ore 12:00. Ultimi giorni per la campagna abbonamenti - napolista : Il laboratorio Spalletti non si ferma mai, così è nato il gol di Raspadori Gli spostamenti tattici dell’attaccante… - tuttomonza : Anticipi della 6^ giornata: Raspadori salva il #Napoli, durissimo lo #Spezia. Gli #highlights #SerieA -