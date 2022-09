L’abbraccio di Mara Venier a suo marito alla prima di Domenica In: è il suo grazie (Di domenica 11 settembre 2022) Mara Venier in tailleur bianco inizia la sua 14esima Domenica In ringraziando tutti ma più di tutti oltre al pubblico suo marito, Nicola Carraro. C’è anche lui in alla prima di Domenica In, in genere aspetta sua moglie a casa, la segue dal divano del salotto, questa volta è lì con lei. E’ un giorno importante per Mara Venier che non nasconde l’emozione del suo ritorno dopo l’incubo covid, dopo tutte le lacrime versate dietro le quinte in tempo di pandemia. “Io devo solo dire grazie a tutti quanti, grazie al mio Stefano Magnanensi e alla mia orchestra” e poi la Venier si volta verso la prima fila del pubblico in studio, lì c’è suo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 11 settembre 2022)in tailleur bianco inizia la sua 14esimaIn ringraziando tutti ma più di tutti oltre al pubblico suo, Nicola Carraro. C’è anche lui indiIn, in genere aspetta sua moglie a casa, la segue dal divano del salotto, questa volta è lì con lei. E’ un giorno importante perche non nasconde l’emozione del suo ritorno dopo l’incubo covid, dopo tutte le lacrime versate dietro le quinte in tempo di pandemia. “Io devo solo direa tutti quanti,al mio Stefano Magnanensi emia orchestra” e poi lasi volta verso lafila del pubblico in studio, lì c’è suo ...

mad737 : RT @Tagota14: Fermati per un tempo Che si mostra giusto E conserva il momento Per renderlo un ricordo Respira piano Quando l'emozione Si fa… - Tagota14 : RT @Tagota14: Fermati per un tempo Che si mostra giusto E conserva il momento Per renderlo un ricordo Respira piano Quando l'emozione Si fa… - SoulSafe2 : RT @Tagota14: Fermati per un tempo Che si mostra giusto E conserva il momento Per renderlo un ricordo Respira piano Quando l'emozione Si fa… -

Idee shopping della settimana: golfini umorali e borse piene di libri ...a un percorso creativo in collaborazione con Weekend Max Mara , '... magari dal caldo abbraccio del piumone. Solar Juice: per chi ha ... Per l'occasione è stata realizzata una serie di vignette speciali ... Cani in adozione a Treviso, bellissimi e affettuosi ...lontano e si lancia in una corsa che si conclude in un abbraccio ... Possibile l'affido anche in famiglia alla prima esperienza con i ... dalle 9/12: 0422 / 484019 Per info/adozione Mara 347 / 9813509 ... Fanpage.it ...a un percorso creativo in collaborazione con Weekend Max, '... magari dal caldodel piumone. Solar Juice: per chi ha ... Per'occasione è stata realizzata una serie di vignette speciali ......lontano e si lancia in una corsa che si conclude in un... Possibile'affido anche in famiglia alla prima esperienza con i ... dalle 9/12: 0422 / 484019 Per info/adozione347 / 9813509 ... Mara Venier apre Domenica In con un record: Nemmeno Pippo Baudo era arrivato a tanto