Tiscali

Un titolo chedovrà tornare a rincorrere sul suolo americano. Proprio nei giorni conclusivi dello Slam newyorkese, la WTA ha infatti annunciato che sarà Fort Worth, grande centro del Texas, a ...... cresce il partito a favore di Onana, probabile l'impiego dal 1' Inter, Inzaghisu Dzeko: ... Nick Kyrgios 1 - 2 03:55 Fabio Fognini - Rafael Nadal 1 - 3 17:10 Ons- Shelby Rogers 2 - 1 17:... Jabeur punta alle Wta Finals di Forth Worth: “Sono un piccolo Slam” Si sono appena spenti i riflettori sul torneo femminile degli Us Open e le grandi protagoniste guardano già avanti. Nella sua conferenza stampa ...Tennis - Flash, Interviste, US Open | "Rispetto a Wimbledon questa finale è stata più stressante, però vincere e perdere fa parte del tennis". Queste le parole di Ons Jabeur in conferenza stampa ...