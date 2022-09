webecodibergamo : Il commento di Gasperini: «La delusione c’è ma abbiamo fatto la gara» - Ultimo40 : @realvarriale @Atalanta_BC @ACMonza Esatto. Il suo commento non fa una grinza. Gasperini deve saper gestire le forz… -

I nerazzurri di, reduci da una buona prestazione vincente contro il Torino, sembrano invece usare una tattica attendista, in prospettiva di eventuali cedimenti o errori dei monzesi. Ma da ...furibondo, fuori Toloi per Ruggeri e Pasalic per Malinovskyi , e al minuto 83 l'Atalanta la chiude. Lazaro stende Lookman in area e regala un altro penalty ai padroni di casa, ..."Qualcosa in più, per vincerla, bisognava farlo". Gian Piero Gasperini commenta così il pareggio casalingo con la Cremonese, costato alla sua Atalanta l'aggancio in vetta di Milan e Napoli, che ieri h ...Il tecnico dell’Atalanta ha parlato a fine gara in conferenza stampa analizzando il pareggio per 1-1 ottenuto al Gewiss Stadium Mister Gasperini commenta in conferenza stampa il pareggio arrivato in c ...