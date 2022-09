Icona di Sanremo lascia la Rai, addio definitivo: la spiegazione è dolorosa (Di domenica 11 settembre 2022) . Ha avuto bisogno di tempo per capire cosa era successo Ci sono artisti e conduttori che hanno profondamente segnato la storia della Rai e Loretta Goggi è certamente una di queste. Una carriera lunghissima, che ha avuto la sua consacrazione quando nel 1986 L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 11 settembre 2022) . Ha avuto bisogno di tempo per capire cosa era successo Ci sono artisti e conduttori che hanno profondamente segnato la storia della Rai e Loretta Goggi è certamente una di queste. Una carriera lunghissima, che ha avuto la sua consacrazione quando nel 1986 L'articolo proviene da Inews24.it.

JessicaMa____ : RT @sangueneIlevene: Fabrizio Moro non è stato premiato in Arena quindi il premio me lo invento io e gli conferisco il titolo di icona tras… - pia_paletta : RT @sangueneIlevene: Fabrizio Moro non è stato premiato in Arena quindi il premio me lo invento io e gli conferisco il titolo di icona tras… - a_te_che_ : RT @sangueneIlevene: Fabrizio Moro non è stato premiato in Arena quindi il premio me lo invento io e gli conferisco il titolo di icona tras… - fearlesstommo8 : RT @sangueneIlevene: Fabrizio Moro non è stato premiato in Arena quindi il premio me lo invento io e gli conferisco il titolo di icona tras… - daunasolaparte : RT @sangueneIlevene: Fabrizio Moro non è stato premiato in Arena quindi il premio me lo invento io e gli conferisco il titolo di icona tras… -