Domenica In | Mara Venier torna per una nuova stagione | “Quando una ottantenne mi chiama zia dico ‘col ca**o’” Tutti gli ospiti della prima puntata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 settembre 2022) “Non so resistere ain, mi ha dato tutto. La cosa più bella èla gente mi ferma e mi dice: ‘Grazie’, la mia carriera ha avuto una cosa in più, la credibilità”.è pronta a prenderemente il timone del programma pomeridiano di Rai 1 in un’edizione da record. La, infatti, che andrà in onda da11 settembre in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi, la vede alla conduzione per la quattordicesima volta, superando anche il collega Pippo Baudo, e per cinque edizioni consecutive. Un traguardo importante che si somma anche ai trenta di carriera che la “zia degli italiani” festeggerà nel 2023. “Il programma è nel mio cuore – confida a La Repubblica – c’è stata una svolta nella pandemia, ho affrontato temi che ...