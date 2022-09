Dilemmi settembrini

Leggi su amica

(Di domenica 11 settembre 2022) Photo by Joanna Nix-Walkup on Unsplash Settembre, appena tornati dalle vacanze. Ancora profumiamo di sale e già ci sentiamo esausti. Ogni anno la stessa storia. Letargia mattutina, sbadigli, sensazione di jet-lag, rosicchiamento incontrollabile, motivazione zero. Come spiegare un tale stato di basse energie appena rientrati dalle ferie? Ebbene sì, non siete soli. La stanchezza dopo le vacanze è molto più diffusa di quel che crediamo. Perché una cosa è certa: se c’è chi affronta il back to school con entusiasmo, e chi vive il ritorno alla realtà lontano da spiaggia, Spritz e sneakers come un inferno. Abbiamo voluto capire di più col parere degli esperti. Stanchezza dopo vacanze: perché? Provate a fare un mini-sondaggio intorno a voi: il fenomeno è più comune di quanto pensiate. È anche del tutto normale, rassicura il cronobiologo Damien Davenne. Con la ripresa del lavoro, il nostro ...