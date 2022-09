Combined Pula | via alle qualificazioni femminili

(Di domenica 11 settembre 2022) E' stato sorteggiato anche il tabellone principale maschile con già 14 italiani al via, in attesa della conclusione delle. Per quanto riguarda il torneo femminile linedì scattano le "quali"

FIT

Sailing, diving, the ocean - and underwater archaeology - our report in category News in DiveInside - the fresh online magazine of Taucher.Net ...