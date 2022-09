Campagna elettorale - Letta 'tradito' dal bus elettrico (Di domenica 11 settembre 2022) Vivere sulla propria pelle - più o meno consapevolmente - le problematiche della mobilità elettrica: è quello che è successo al segretario del Pd, Enrico Letta, tradito da un bus a batteria (un Mercedes Sprinter di vecchia generazione retrofittato) durante la prima tappa del suo tour elettorale. La carica del veicolo, più adatto a spostamenti brevi che a una spedizione su e giù Stivale vista l'autonomia di circa 150 km, non è infatti bastata a "chiudere" il tragitto da Alessandria a Torino e ritorno: constatato che le batterie erano "quasi scariche" prima dello spostamento nel capoluogo ed evidentemente poco convinti dell'opportunità di ripiegare su un'eventuale colonnina nei paraggi, lo staff ha imbarcato Letta su un'altra auto - sempre a emissioni zero - in modo da raggiungere la destinazione per tempo. Mobilità ... Leggi su quattroruote (Di domenica 11 settembre 2022) Vivere sulla propria pelle - più o meno consapevolmente - le problematiche della mobilità elettrica: è quello che è successo al segretario del Pd, Enricoda un bus a batteria (un Mercedes Sprinter di vecchia generazione retrofittato) durante la prima tappa del suo tour. La carica del veicolo, più adatto a spostamenti brevi che a una spedizione su e giù Stivale vista l'autonomia di circa 150 km, non è infatti bastata a "chiudere" il tragitto da Alessandria a Torino e ritorno: constatato che le batterie erano "quasi scariche" prima dello spostamento nel capoluogo ed evidentemente poco convinti dell'opportunità di ripiegare su un'eventuale colonnina nei paraggi, lo staff ha imbarcatosu un'altra auto - sempre a emissioni zero - in modo da raggiungere la destinazione per tempo. Mobilità ...

