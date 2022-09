Angelica Benevieri, la fidanzata di Manuel Bortuzzo commenta il video in cui ironizzava sulle disabilità e spiega… (Di domenica 11 settembre 2022) Con un dito medio a favor di Instagram Story, Manuel Bortuzzo ha commentato il video che ieri ha creato grande scompiglio sul web, in cui la fidanzata Angelica Benevieri ironizzava sulle disabilità. Una clip datata, stando alle parole della TikToker in risposta a un’utente che l’ha criticata. A riportare i contenuti del commento sono stati i colleghi di ThePipol: Con tutta la tranquillità, rispetto ed educazione, dovrebbe evitare di scrivere certi commenti se non sa. Ero più piccola, avevo 14 anni e a quest’età avevo una mente da bambina come giusto che sia l’aveva anche lei, l’avevamo tutti, ognuno di noi ha passato quell’età, e quante cose sbagliate abbiamo fatto? Poi si cresce, si matura, si capiscono moltissime ... Leggi su isaechia (Di domenica 11 settembre 2022) Con un dito medio a favor di Instagram Story,hato ilche ieri ha creato grande scompiglio sul web, in cui la. Una clip datata, stando alle parole della TikToker in risposta a un’utente che l’ha criticata. A riportare i contenuti del commento sono stati i colleghi di ThePipol: Con tutta la tranquillità, rispetto ed educazione, dovrebbe evitare di scrivere certi commenti se non sa. Ero più piccola, avevo 14 anni e a quest’età avevo una mente da bambina come giusto che sia l’aveva anche lei, l’avevamo tutti, ognuno di noi ha passato quell’età, e quante cose sbagliate abbiamo fatto? Poi si cresce, si matura, si capiscono moltissime ...

