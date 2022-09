Adani sul Napoli: ''Bella realtà, è una squadra che fa del collettivo la propria forza" (Di domenica 11 settembre 2022) Lele Adani, ex calciatore ed opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW al Festival dello Sport a Viareggio. Queste le sue parole: "Fiorentina? La squadra ha idee, ritmo, coraggio e gran proposta. Deve risolvere il problema del gol e della finalizzazione. Propone tanto e raccoglie poco, è lì la grande sfida di Italiano. Gli avversari l'hanno studiata? Nel calcio si sa che le idee vanno sempre rinnovate, ma il problema si pone se si calcia poco in porta, se calci tanto in porta è questione di insistere e crederci. La strada del 4-3-3 è quella giusta, sapendo che non è con una mezzala o una punta in più che si fa la differenza ma tutto dipende da come la squadra si muove e accompagna con tanti calciatori: la Fiorentina da questo punto di vista non può esser criticata. Jovic? Deve arrivare a conquistare la maglia viola, ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 11 settembre 2022) Lele, ex calciatore ed opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW al Festival dello Sport a Viareggio. Queste le sue parole: "Fiorentina? Laha idee, ritmo, coraggio e gran proposta. Deve risolvere il problema del gol e della finalizzazione. Propone tanto e raccoglie poco, è lì la grande sfida di Italiano. Gli avversari l'hanno studiata? Nel calcio si sa che le idee vanno sempre rinnovate, ma il problema si pone se si calcia poco in porta, se calci tanto in porta è questione di insistere e crederci. La strada del 4-3-3 è quella giusta, sapendo che non è con una mezzala o una punta in più che si fa la differenza ma tutto dipende da come lasi muove e accompagna con tanti calciatori: la Fiorentina da questo punto di vista non può esser criticata. Jovic? Deve arrivare a conquistare la maglia viola, ...

lionpaki79 : @BrasiAndrea @Paolo_Bargiggia @MarcelloChirico @7goldsport Sul fatto che bargiggia merita posti altissimi non ci so… - AllegriMania : @ValerioPinerolo Ripeto non sai di cosa parli, meglio se continui a parlare di #QueenElizabeth. #Allegri ne ha vint… - DemaCla98 : RT @Lleida21: Viviamo in una società in cui Fantagazzetta mi rifiuta la rovesciata sul letto di Adani come stemma - Ghepa78 : @Skysurfer72 #Adani o #Pistocchi invece, hanno proferito parola sul mago tedesco?? ???? Detto questo, #Klopp rimane c… - MimmoFiorani : @TrolleroEr @CarloAl87550029 @EnricoLetta Allora, prima di tutto facciamo un passo indietro sul 'vai a cagare'. Poi… -