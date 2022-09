1 - 1 col Lecce, primo punto Monza (Di domenica 11 settembre 2022) Lecce e Monza hanno pareggiato 1 - 1, e il Monza ha ottenuto il primo punto in serie A, dopo cinque sconfitte nelle prime cinque gare. Sensi illude la formazione brianzola con un gol dal limite dell'... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 11 settembre 2022)hanno pareggiato 1 - 1, e ilha ottenuto ilin serie A, dopo cinque sconfitte nelle prime cinque gare. Sensi illude la formazione brianzola con un gol dal limite dell'...

corrmezzogiorno : #Bari Lecce, col Monza 1-1 e rimpianti. E il Var non concede due rigori netti - pino_nostro : RT @Ernesto32919298: #Pairetto l'ha rifatta! Vergogna piemontese vs il Sud Italia. Lecce grida vendetta? NO! Giustizia sportiva. Un rigor… - DiegoASR86 : Goal del Bologna del 2-1 nettamente irregolare Rigore clamoroso non dato al Lecce Anche oggi bei disastri col VAR - CSalentino : Il Lecce ci prova fino all’ultimo, ma col Monza è 1 a 1. Vittoria solo rimandata - LAROMA24 : Serie A, l'Udinese non si ferma più: 1-3 col Sassuolo. Vince il Bologna contro la Fiorentina, 1-1 tra Lecce e Monza… -