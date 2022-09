Traffico Roma del 10-09-2022 ore 11:30 (Di sabato 10 settembre 2022) Luceverde Roma trovati dalla redazione proseguono i disagi sulla A1 milano-napoli dove per il ripristino di un incidente avvenuto nelle prime ore del mattino ci sono ancora code per 10 km tra il bivio per la 24 e Valmontone verso Napoli Sono in corso le operazioni di recupero del mezzo pesante ribaltato e del carico che ha disperso inevitabili ripercussioni sulla diramazione Roma sud con code di 2 km a partire da San Cesareo ci spostiamo sulla statale 148 Pontina per lavori code tra via Cristoforo Colombo a Castel di Decima verso Pomezia e tra Castel di Decima e Tor de’ Cenci in direzione di Roma per un incidente rallentamenti nell’area circostante piazzale venticinque marzo 1957 sempre per incidente rallentamenti in via Appia Nuova all’altezza di viale Appio Claudio è ancora per incidente attenzione nel percorrere la via Flaminia ... Leggi su romadailynews (Di sabato 10 settembre 2022) Luceverdetrovati dalla redazione proseguono i disagi sulla A1 milano-napoli dove per il ripristino di un incidente avvenuto nelle prime ore del mattino ci sono ancora code per 10 km tra il bivio per la 24 e Valmontone verso Napoli Sono in corso le operazioni di recupero del mezzo pesante ribaltato e del carico che ha disperso inevitabili ripercussioni sulla diramazionesud con code di 2 km a partire da San Cesareo ci spostiamo sulla statale 148 Pontina per lavori code tra via Cristoforo Colombo a Castel di Decima verso Pomezia e tra Castel di Decima e Tor de’ Cenci in direzione diper un incidente rallentamenti nell’area circostante piazzale venticinque marzo 1957 sempre per incidente rallentamenti in via Appia Nuova all’altezza di viale Appio Claudio è ancora per incidente attenzione nel percorrere la via Flaminia ...

LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Via Cristoforo Colombo ?????? traffico rallentato tra Via Alfonsine e Via di Malafede > Ostia #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Raccordo Anulare ?????? Code all'uscita Pontina >< ?? Ripercussioni cantiere su via Pontina tra… - VAIstradeanas : 11:02 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - TuttoSuRoma : RT @ComuneEmpoli: #sport #viabilita #empoli Verso Empoli-Roma, l'appello: 'Chi può raggiunga lo stadio a piedi o in bicicletta'. È la racc… - ComuneEmpoli : #sport #viabilita #empoli Verso Empoli-Roma, l'appello: 'Chi può raggiunga lo stadio a piedi o in bicicletta'. È l… -