Terrore in aereo per Mara Venier | “Torno in treno”

Mara Venier tornata dalle vacanze a Santo Domingo ha ripreso il ritmo frenetico e oggi anche un altro aereo per arrivare in tempo a Verona. E' tornata al lavoro, manca pochissimo alla prima puntata di Domenica In ma Mara Venier ha anche altri impegni di lavoro, questa sera a Verona per ricevere un premio e non può mancare. Ieri era a Napoli per le riprese del video della nuova sigla di Domenica In scritta da Andrea Sannino e Franco Riccardi, oggi di nuovo a Roma ma già con la paura di volare. Piega ai capelli, conferenza stampa e poi aereo per andare a Verona dove riceverà da Carlo Conti e Vanessa Incontrada un premio per la musica. Ha davvero un'energia incredibile la Venier ma quanta paura in volo, quella che ha confessato in questi minuti sui social.

