Spalletti | ' Un po' confusionari Presidente e giornalisti | ora basta'

sportli26181512 : Spalletti: 'Un po' confusionari. E dire che volevo togliere Raspadori...': Spalletti: 'Un po' confusionari. E dire… - Gazzetta_it : #Spalletti 'Un po' confusionari. E dire che volevo togliere Raspadori...' #napolispezia -

Non ci dobbiamo accontentare ma andare oltre, sennò poi non arriva la zampata di Raspadori" ha analizzato Lucianoal termine della vittoria sullo Spezia. Poi si toglie un sassolino dalle ...... spesso, di un Napoli che dopo il trionfo con il Liverpool, cercava solo i tre punti ... Il Napoli é apparso volenteroso, ma non si sono capite alcune scelte di, ed il pubblico ...Dopo la vittoria in volata del Napoli sullo Spezia: Sfide così ci sono costate l’alta classifica l’anno scorso. Il match winner: È pazzesco, ho ancora i brividi Salvatore Malfitano @malfitoto Una vitt ...L’assemblea degli allevatori ha deciso: il 13 manifestazione nelle strade fino a Caserta Per la Democrazia, la Dignità e il Rispetto Aprire il Tavolo di confronto istituzionale per trovare soluzioni c ...