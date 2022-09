Siamo ancora in democrazia? (Di sabato 10 settembre 2022) Oramai si può dire tutto e il contrario di tutto: il segretario del Pd Enrico Letta ha sostenuto che ci sia un pericolo democratico per una legge elettorale che lui stesso ha votato, naturalmente il pericolo a senso unico per Letta sarebbe solo nel caso vincesse il centrodestra. Purtroppo il problema è reale e oggettivo: non Siamo più in un sistema che si può definire democratico con questo sistema elettorale. Dalla pandemia e con la successiva invasione Russa all’Ucraina non ci Siamo resi conto – e mi stupisco che i nostri giornalisti non denuncino la cosa – che questo sistema elettorale ci esclude totalmente dalla scelta dei nostri rappresentanti. La democrazia liberale si basa su alcuni elementi come la scelta e il voto ai nostri rappresentanti in Parlamento, l’equilibrio dei poteri e il tentativo di avere uguali opportunità di ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 10 settembre 2022) Oramai si può dire tutto e il contrario di tutto: il segretario del Pd Enrico Letta ha sostenuto che ci sia un pericolo democratico per una legge elettorale che lui stesso ha votato, naturalmente il pericolo a senso unico per Letta sarebbe solo nel caso vincesse il centrodestra. Purtroppo il problema è reale e oggettivo: nonpiù in un sistema che si può definire democratico con questo sistema elettorale. Dalla pandemia e con la successiva invasione Russa all’Ucraina non ciresi conto – e mi stupisco che i nostri giornalisti non denuncino la cosa – che questo sistema elettorale ci esclude totalmente dalla scelta dei nostri rappresentanti. Laliberale si basa su alcuni elementi come la scelta e il voto ai nostri rappresentanti in Parlamento, l’equilibrio dei poteri e il tentativo di avere uguali opportunità di ...

