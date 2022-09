Samp-Milan | MOVIOLA LIVE | espulso Leao! Il Var annulla un gol a De Ketelaere

gianpi36590925 : RT @sportmediaset: Leao espulso con la Samp, il danno è doppio: salterà il Napoli #SampMilan #Leao #MilanNapoli - gusme9 : @86_longo Quello del Milan visto mille replay, quello della Samp manco una, schifo schifo schifo, varotta league - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Samp-Milan, espulso Rafael Leao: salta il Napoli: Samp-Milan, espulso R… - sportmediaset : Leao espulso con la Samp, il danno è doppio: salterà il Napoli #SampMilan #Leao #MilanNapoli - Grande__Jack80 : Giacomo Ferri su 7Gold due minuti fa: 'Ecco il 2-0 del Milan, conosco la Samp'. Taaac. #SampdoriaMilan -

Tra poco fischio d'inizio di. Sampdoria -, formazioni ufficiali Sampdoria (4 - 1 - 4 - 1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Murillo, Augello; Rincon; Villar, Leris, Sabiri, Djuricic; ...Tra poco fischio d'inizio di. Sampdoria -, formazioni ufficiali Sampdoria (4 - 1 - 4 - 1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Murillo, Augello; Rincon; Villar, Leris, Sabiri, Djuricic; ...41' OCCASIONE MILAN! Pobega trova Theo Hernandez sulla sinitra ... 39' Accelerazione di Leao sulla sinistra e corner guadagnato. 38' Punizione Samp: Sabiri trova Rincon sul primo palo che fa da ponte ...Milan in dieci ad inizio ripresa nel match in corso contro la Samdoria. Dopo il primo giallo per una sbracciata nel primo tempo, Leao rimedia il secondo ...