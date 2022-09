Rai, il 10 Settembre 1952 andava in onda il primo TG italiano (Di sabato 10 settembre 2022) Il 10 Settembre 1952 la Rai trasmetteva in forma sperimentale il primo TG italiano. In apertura, la sigla realizzata da un’orchestra di ottoni e archi. Tra le notizie il “Gran Premio di Formula1” a Monza. Rai, l’emittente nazionale trasmette il primo TG italiano Alle ore 21 di quel dì, 10 Settembre 1952, andava in onda la prima edizione italiana del Telegiornale. La sigla, composta da un’orchestra di ottoni e archi, ricorda la figura medievale dell’araldo. Speaker Riccardo Paladini, diretto dal noto giornalista Vittorio Veltroni. Notizie del giorno: la campagna elettorale negli Stati Uniti, la regata di Venezia in concomitanza dei funerali del leader sovietico Stalin (deceduto mesi prima), la corrida portoghese e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 10 settembre 2022) Il 10la Rai trasmetteva in forma sperimentale ilTG. In apertura, la sigla realizzata da un’orchestra di ottoni e archi. Tra le notizie il “Gran Premio di Formula1” a Monza. Rai, l’emittente nazionale trasmette ilTGAlle ore 21 di quel dì, 10inla prima edizione italiana del Telegiornale. La sigla, composta da un’orchestra di ottoni e archi, ricorda la figura medievale dell’araldo. Speaker Riccardo Paladini, diretto dal noto giornalista Vittorio Veltroni. Notizie del giorno: la campagna elettorale negli Stati Uniti, la regata di Venezia in concomitanza dei funerali del leader sovietico Stalin (deceduto mesi prima), la corrida portoghese e ...

